РИАМО - 7 янв. В ночь на вторник православные христиане будут праздновать Рождество Христово, во всех храмах пройдут праздничные литургии, также жителей Московского региона ждет яркая праздничная программа, в частности, будут организованы различные рождественские ярмарки, мастерские, кроме этого, пришедшие смогут поучаствовать в интерактивном спектакле, расписать глазурью имбирный пряник, освоить азы игры на переносной звоннице.

Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В ночь на Рождество в храмах проходят торжественные богослужения.

Погода

В Подмосковье и Москве на Рождество будет облачно, температура воздуха составит от нуля до минус 5 градусов, снежный покров не превысит 2 сантиметров. А в рождественскую ночь погода будет облачная, временами ожидается небольшой снег. Температура в столице от минус 2 до минус 4, по области - от минус 1 до минус 6. Ветер юго-западный - 3-8 метров в секунду.

Мероприятия

На различных площадках в Москве в Подмосковье состоятся праздничные гулянья, например, на ВДНХ подготовили целую программу. В частности, там будут работать рождественские мастерские, а также проведут спортивные зарядки, мастер-классы по фигурному катанию, катанию на сноуборде для детей от трех до шести лет и росписи коньков, веселые старты, фестиваль скандинавской ходьбы и многие другие мероприятия.

Для гостей фестивальных площадок «Путешествия в Рождество» подготовили специальную праздничную программу. На Манежной площади выступят музыканты из Чехии, Словакии и Дании, на Новом Арбате пройдут рождественские театрализованные чтения, а в «Домике добра» в Камергерском переулке представители благотворительного фонда «Дом для мамы» и Свято-Софийского социального центра покажут, как свалять из войлока рождественского ангела, сплести из бисера Вифлеемскую звезду и смастерить медовые свечи.

Также каждый может создать удивительной красоты баночку с рождественским снегом – отличный сувенир на память. Гости смогут посмотреть сразу два представления: «В гости к Деду Морозу» и «В яранге горит огонь». На окружных площадках «Путешествия в Рождество» также продолжатся мастер-классы. Например, на улице Хачатуряна во вторник в 13:00 и 17:00 посетителям предложат украсить свечи зимними узорами. В 15:00 всех желающих научат создавать картину в технике «декупаж».

Кроме этого, специальную развлекательную программу к Рождеству подготовили 23 парка Москвы, в частности, пришедшие смогут поучаствовать в интерактивном спектакле, расписать глазурью имбирный пряник, освоить азы игры на переносной звоннице.

В парке «Зарядье» на сцене большого амфитеатра состоятся два концерта. Перед гостями выступят популярные исполнители — группа «Трипинадва» и Антоха МС. Начало концертов в 14:00 и в 18:00. А на сцене малого амфитеатра коллектив артистов под названием «Антикварный цирк» и Московский художественный цирк покажут театрализованные шоу для детей в возрасте от трех лет. Это постановка под названием «Олени Рождества» (начало в 13:00), а также спектакль «Щелкунчик и Мышиный король» (начало в 15:15).

В Таганском парке пройдут командные игры, в частности, каждый желающий сможет проверить свою физическую силу в перетягивании каната или поучаствовать в танцевальном баттле. Также можно будет послушать выступление фольклорных ансамблей и камерных хоров. А для юных москвичей представят спектакль «Фея и снег» от уличного театра Pololo.

А в саду «Эрмитаж» пришедшие сами сделают яркую елочную игрушку или праздничный венок из еловых веток и шишек. Также в саду для детей заработают творческие студии по созданию игрушек для домашнего кукольного театра.

Во вторник в научно-познавательном центре «Заповедное посольство» пройдет творческий конкурс «Дети-таланты», который начнется в 17:00. В рамках конкурса дети смогут нарисовать картину, прочитать любимое стихотворение или исполнить рождественскую песню. Абсолютно всех участников наградят грамотами, а победителей — разнообразными сувенирами.

Также в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров на площади у Киевского вокзала пройдут четыре мастер-класса Московского планетария, на которых детям расскажут о Солнечной системе. Всех желающих ждут в павильоне МЦД с 11:00 до 13:00. Мастер-класс длится 30 минут. На него нужно зарегистрироваться по ссылке.

Кроме этого, в парке Горького пройдут театрализованное представление по сказке Джанни Родари и живые выступления музыкантов. В программе: театральная постановка на сцене, выступления в «Медиарубке», рождественские сценки на льду от команды аниматоров.

Для всех жителей подмосковных Люберец в поселке Красково пройдет музыкально-развлекательная программа «Сияние рождественской звезды». Гостей праздника ждет зажигательная интерактивная программа со сказочными персонажами и выступления артистов Красковского культурного центра: народного коллектива «Хор русской песни», театральной православной студии «Преображение», певцов Александра Чайки и Ольги Барабановой.

А жителей и гостей городского округа Подольск приглашают на Рождественский вечер, который состоится в сквере Поколений. С 17:00 до 21:00 на данной площадке можно будет увидеть выступления ведущих творческих коллективов и солистов.

В Истре в рамках проекта правительства Московской области «Зима в Подмосковье» продолжит работу масштабный фестиваль «Сказочное Рождество», который объединит ярмарку, гуляния, театральные и концертные выступления и многое другое. Герои А. С. Пушкина с эскизов художника шагнут за стены музея – на главную праздничную площадь, где вырастет рождественский город с гигантскими сказочными декорациями.

Транспорт и ограничения движения

Две улицы у храма Христа Спасителя будут перекрыты для движения транспорта из-за праздничных служб на Рождество. Также по Соймоновскому проезду и улице Волхонке от Бульварного кольца до улицы Ленина полностью перекроют движение.

В рождественскую ночь режим работы общественного транспорта продлят. Метро и МЦК будут работать до 02:00. Наземный городской пассажирский транспорт – 66 маршрутов до 03:00.

Безопасность

В Подмосковье безопасность в местах проведения праздничных мероприятий и массовых гуляний граждан будут обеспечивать в рождественскую ночь более 200 сотрудников и военнослужащих Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с другими правоохранительными органами. Также более 50 храмов, соборов и церквей будут охранять сотрудники вневедомственной охраны.

Кроме этого, в рождественскую ночь в Подмосковье будут работать более 600 бригад скорой помощи в усиленном режиме и более 7 тысяч спасателей.