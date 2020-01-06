РИАМО - 6 янв. В Подмосковье в преддверии Рождества для безопасного и комфортного проезда подготовили около 450 дорог к храмам и церквям, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«На дорогах выполнен ямочный ремонт, организована уборка снега с проезжей части, тротуаров и остановок, а также обработка противогололедными материалами», — говорится в сообщении.

В работах задействовали 540 единиц дорожной техники и 748 дорожных рабочих. Общая протяженность работ составила свыше 690 километров.

Для поддержания нормативного состояния дорог Подмосковья в период праздников ежедневно в работах задействовано порядка 1,1 тысячи единиц техники.