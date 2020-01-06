РИАМО - 6 янв. «Космическая» программа празднования Нового года, проходившая на Тверской и Моховой улицах, а также на улице Охотный Ряд, подошла к концу, в ее рамках прошло более 4 тысяч выступлений, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«С 31 декабря по 5 января праздник гостям дарили более 5,5 тысяч актеров, музыкантов, аниматоров, спортсменов и ведущих. За все дни праздника было проведено более 4 тысяч концертов, спектаклей и уличных анимационных выступлений, 2,1 тысячи мастер-классов, более 750 спортивных программ и шоу. Кроме того, посетители играли в интеллектуальные игры, участвовали во встречах с космонавтами, фотографировались на фоне необычных арт-объектов», — говорится в сообщении.

В рамках акции «Новогодняя открытка» от проекта «Золотая Маска в городе» с праздничной Тверской было отправлено порядка 32 тысячи поздравлений. Праздник посетили около 6 миллионов москвичей и туристов. В общей сложности он продолжался 75 часов.

«Путешествие в Рождество» – самый масштабный зимний фестиваль Европы и самый популярный праздник «Московских сезонов». Он проходит с 13 декабря, множество площадок будут работать до 12 января.