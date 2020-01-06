РИАМО - 6 янв. В Дмитрове прошел фестиваль «Яблоки на снегу», открывший сезон полетов на воздушных шарах и дирижаблях, сообщается на официальной странице пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья в соцсети Instagram.

«По традиции, первыми в воздух поднялись Дед Мороз и Снегурочка. Далее для гостей развернулась увлекательная погоня в небе - «Заяц и гончие собаки». Шар, назначенный «зайцем», уходил в произвольном направлении, его задача - приземлиться и разложить на снегу яркий ориентир в виде креста. «Гончие» должны были сбросить маркеры - ленты с грузами - как можно ближе к нему. Выигрывал тот, кто, учитывая ветер и высоту, оказывался самым метким», — говорится в сообщении.

От аэронавтов требовалось большое мастерство, поскольку шар управляется только с помощью газовой горелки. Главный приз – семейная путевка в Суздаль.

«Проект «Зима в Подмосковье» - прекрасная возможность взглянуть на наш регион с новой стороны. Сегодня мы это сделали с высоты птичьего полета. Ежегодный фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу» в канун Рождества неизменно объединяет десятки профессиональных пилотов, сотни жителей и гостей. Это замечательный и яркий праздник для тех, кто влюблен в небо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Приезжайте отдыхать в Дмитров!» — сказал глава городского округа Илья Поночевный.