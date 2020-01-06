РИАМО - 6 янв. На текущей неделе в Москве и Подмосковье будет держаться аномально теплая погода, аномалия составит до 10 градусов, при этом в конце недели возможны снегопады, сообщила РИАМО ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Такие долгие каникулы завершатся теплой погодой. Во вторник аномалия температуры порядка 7 градусов. Завтра днем ветра практически не будет. Температура воздуха составит от 0 до -2, по области до -5. Потом температура будет повышаться», - сказала Макарова.

Она добавила, что в среду ожидаются небольшие осадки, температура воздуха достигнет отметки от +2 до +3 градусов. При этом ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

В четверг порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду. Температурная аномалия достигнет 10 градусов. Все оставшиеся дни недели температура будет держаться около нуля. При этом возможны снегопады.