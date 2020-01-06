РИАМО – 6 янв. Официальный представитель России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о санкциях США против Ирака, сообщает Газета.ru.

Маас заявил, что угрозы американского президента Дональда Трампа ввести санкции против Ирака являются «не очень полезными» в случае проявления «враждебности» Багдада в отношении Вашингтона.

«Надо было еще извиниться. На всякий случай. А то Германию некому будет защищать», — отметила Захарова на своей странице в Facebook.

3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.