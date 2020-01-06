РИАМО - 6 янв. Почти 100 лотерейных миллионеров появилось в стране по итогам новогоднего тиража «Русского лото», десяток победителей уже приехали в лотерейный центр «Столото» в Москве оформить свой выигрыш, из них семеро из Москвы и Московской области и по одному из Ленинградской и Нижегородской областей, Краснодарского края, говорится в сообщении пресс-службы лотерейного центра.

«Пять победителей из Московского региона, выигравших по миллиону рублей, рассказали свои истории, двое пожелали остаться анонимными. Отметим, что по итогам 2019 года 92% победителей дали согласие на публичность», - говорится в сообщении

Водитель-слесарь АВР из Подмосковья Константин Деркач, давний любитель «Русского лото», рассказал, что не мог пропустить новогодний тираж.

«Билет я выбрал наобум. Когда зачеркнул все числа, подумал, что отметил лишнее. У меня в голове не укладывалось, что именно мне могло так повезти. Выигрыш потрачу на подарки и бытовые нужды», – поделился Деркач.

Маргарита Павлова и ее супруг Антон из Московской области приобрели пять билетов, один из которых стал для них удачным, но узнали они об этом не сразу: в ходе программы пропустили несколько чисел.

У Анастасии Горюновой из Москвы на новогодний тираж было всего несколько билетов. Причем купила их за день до тиража – 30 декабря.

«Перед выигрышем я увидела сон, где из-под матраса достала много денег. Я подумала, что это знак и купила несколько билетов на тираж. Вечером 1 января зашла в личный кабинет «Столото» и увидела сумму выигрыша. Это самое настоящее новогоднее чудо. Теперь семья называет меня миллионершей!» - рассказала еще одна победительница Татьяна Польских.

В числе счастливчиков также оказались диспетчер пожарной части Юлия Мохова, кладовщик Михаил Басманов, директор организации в сфере безопасности Сергей Марков и оператор диспетчерской службы на автостанции Татьяна Серебреникова.

Появившийся по итогам новогоднего тиража первый лотерейный миллиардер пока еще не вышел на связь.