РИАМО - 6 янв. Более 100 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров задействованы на станциях метро столицы 6 и 7 января, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».
Ночью будет организовано дежурство нескольких сотрудников ЦОМП на станциях метро «Кропоткинская» и «Бауманская». Пассажиров будут сопровождать, согласно заранее оставленным заявкам, а также помощь окажут и без заявок, если она потребуется.
«Оставить заявку на услугу сопровождения можно по телефону поддержки: +7 (495) 622-73-41; +7 (800) 250-73-41 (бесплатный вызов) ежедневно с 8:00 до 19:30 или заполнить соответствующую форму на сайте в разделе «Центр обеспечения мобильности пассажиров» или в мобильном приложении «Метро Москвы», — говорится в сообщении.
В новогоднюю ночь инспекторы ЦОМП также дежурили на станциях, расположенных поблизости от мест народных гуляний. Всего за пять дней зимних каникул января работники ЦОМП помогли уже более чем 400 пассажирам.
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