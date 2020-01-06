РИАМО - 6 янв. Более 100 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров задействованы на станциях метро столицы 6 и 7 января, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

Ночью будет организовано дежурство нескольких сотрудников ЦОМП на станциях метро «Кропоткинская» и «Бауманская». Пассажиров будут сопровождать, согласно заранее оставленным заявкам, а также помощь окажут и без заявок, если она потребуется.

«Оставить заявку на услугу сопровождения можно по телефону поддержки: +7 (495) 622-73-41; +7 (800) 250-73-41 (бесплатный вызов) ежедневно с 8:00 до 19:30 или заполнить соответствующую форму на сайте в разделе «Центр обеспечения мобильности пассажиров» или в мобильном приложении «Метро Москвы», — говорится в сообщении.

В новогоднюю ночь инспекторы ЦОМП также дежурили на станциях, расположенных поблизости от мест народных гуляний. Всего за пять дней зимних каникул января работники ЦОМП помогли уже более чем 400 пассажирам.