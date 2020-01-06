РИАМО - 6 янв. Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району в Москве задержали женщину, которая подозревается в присвоении 18 наручных часов известного бренда, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

К правоохранителям обратились представитель одного из бутиков по продаже элитных часов известного бренда, расположенного в Столешниковом переулке. Он сообщил, что в ходе инвентаризации магазина выявлена недостача 18 моделей часов. Сумма материального ущерба составила более 1 миллиона рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Можайском шоссе задержали подозреваемую – 40-летнюю москвичку. Установлено, что задержанная женщина являлась директором данного магазина. Пользуясь служебным положением, она совершала хищения товара путем присвоения, которые в дальнейшем сбывала, а вырученными денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.