РИАМО - 6 янв. Сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья накануне Рождества Христова проверили содержание территорий около храмов в регионе, были выявлены различные нарушения, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.

Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В ночь на Рождество в храмах проходят торжественные богослужения.

«В результате надзорных действий инспекторами проверено состояние подъездных путей, подходов, а также исправность наружного освещения у 230 храмов на территории Московской области. Устранено 32 различных нарушения», - сказал начальник Госадмтехнадзора Олег Баженов.

Он добавил, что благодаря действиям инспекторов обработаны реагентами и противогололедными средствами пешеходные дорожки, общественные зоны и подходы.