РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. В Подольске в результате ДТП на пешеходном переходе на Тепличной улице пострадала женщина, разыскиваются свидетелей аварии, сообщила «РИАМО в Подольске» дочь пострадавшей.

«В Подольске 4 января на улице Тепличной, дом 9, у подъезда № 5, в районе 19:30 произошло ДТП. На пешеходном переходе сбили женщину 1965 года рождения – мою маму. Мужчина летел очень быстро и не успел затормозить. Маму увезли на скорой помощи, с травмами таза и ног. На сегодняшний день она не может ходить. Мы разыскиваем свидетелей данной аварии», - сказала дочь пострадавшей.

Она добавила, что просит очевидцев сообщить информацию о данном ДТП по телефону: 8(926)150-55-20.