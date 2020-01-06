РИАМО - 6 янв. Монолитную фундаментную плиту установили на 27 корпусе второй очереди жилого комплекса «Царицыно», частично рабочие построили несущие конструкции подземного паркинга, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Трудности для рабочих создавала необходимость замены замоченных грунтов под фундаментами корпусов 27 и 28/29.

«В связи с проведением монолитных работ количество строителей на площадке корпуса увеличено с 50 до 130 человек. Это позволит ускорить темпы строительства», - сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

На первой и второй очередях ЖК «Царицыно» сейчас, несмотря на праздничные дни, активно ведутся строительные работы различного профиля.