РИАМО – 6 янв. Власти Белоруссии и Национальный банк страны хотят изменить межправительственное соглашение с Россией, тем самым отказаться от использования доллара во внутренних расчетах за газ между странами, передает Газета.ru.

Данное постановление правительства Белоруссии размещено на сайте совета министров республики.

«Из документа следует, что данные изменения планируется внести в целях повышения доверия к национальной валюте», - говорится в сообщении.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно предлагал Москве продавать природный газ за российские рубли. Но, по его словам, эти призывы по сей день остаются без ответа.