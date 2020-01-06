РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. Воспитанникам Подольского городского центра социальной помощи семье и детям показали новогоднее представление в канун Рождества, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«В понедельник, 6 января, в канун Рождества, в микрорайоне Кузнечики в рамках благотворительной акции для маленьких воспитанников Подольского городского центра социальной помощи семье и детям (отделение реабилитации детей инвалидов и детей с ОВЗ) гостеприимно распахнул свои двери Детский игровой клуб «МультиРум». Ребята 3-5 лет совместно с родителями приняли участие в новогоднем сказочном представлении «Тайна пропавшей звезды», поиграли на интерактивных площадках клуба, получили новогодние призы и подарки», - говорится в сообщении.

Родители малышей от души поблагодарили организаторов праздника.