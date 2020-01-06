РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. Два подольских спортсмена победили в первенстве Московской области по легкой атлетике, сообщается в группе «МУ СШОР «Лидер» в соцсети «ВКонтакте».

«Воспитанник подольской спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» Никита Баранов выиграл первенство Московской области по легкой атлетике в прыжках в высоту. Также Ксения Колпакова стала победительницей первенства Московской области по легкой атлетике в беге на 800 метров и заняла третье место в беге на 1500 метров», - говорится в сообщении.

Спортсменам пожелали дальнейших успехов и побед, а также поздравили их тренеров Виталия Епишкова и Михаила Русева.