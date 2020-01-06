РИАМО – 6 янв. Убитый в Подмосковье Сергей Хайкин был сотрудником корпорации «ВНИИЭМ», это дочерняя компания «Роскосмоса», передает «Интерфакс».

Мертвые тела мужчины и его младшего брата нашли в поселке Биокомбинат Щелкова. По предварительным данным следствия, между ними произошел конфликт, в ходе которого младший совершил убийство старшего, после чего свел счеты с жизнью. «Роскосмос» опроверг информацию о том, что Сергей Хайкин являлся их сотрудником.

«С.А. Хайкин работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А. Г. Иосифьяна (Корпорация «ВНИИЭМ»)», — сообщил представитель «Роскосмоса».

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».