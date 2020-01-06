РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. Победители викторин получили бесплатные абонементы в фитнес-клуб «Аврора» в рамках мероприятия РОО «РосМолСпорт МО», говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт МО»

5 января жители и гости Люберец стали свидетелями веселого и зажигательного спортивно-развлекательного мероприятия, которое прошло в Наташинском парке округа. В рамках мероприятия посетители смогли принять участие в зарядке и конкурсах от члена правления «РосМолСпорт МО», актера театра и кино Андрея Сухина.

«Спортсмен провел общеукрепляющую зарядку на все группы мышц с элементами популярного сейчас кроссфита, которую охотно поддерживали представители МГЕР и молодежного парламента округа. Победители викторин, кроме позитивного праздничного настроения получили бесплатные абонементы от фитнес-клуба «Аврора». Открывал и сопровождал спортивный праздник ярким вокалом певец Олег Яковлев. Завершилось мероприятие общим фотографированием», - говорится в сообщении.

Мероприятие организовано РОО «РосМолСпорт МО» и Спорткомитетом округа при поддержке МГЕР, молодежного парламента при совете депутатов, комитета по культуре и общественной палаты Люберец.