РИАМО - 6 янв. Безопасность в местах проведения праздничных мероприятий и массовых гуляний граждан будут обеспечивать в рождественскую ночь более 200 сотрудников и военнослужащих Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с другими правоохранительными органами, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Инженерно-досмотровые группы ОМОН накануне проведения праздничных мероприятий обследовали объекты и прилегающие территории. Более 50 храмов, соборов и церквей будут охранять сотрудники вневедомственной охраны.

«Кроме того, во время празднования Рождества маршруты патрулирования росгвардейцев приближены к объектам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Внимание личного состава акцентировано, в том числе, на принятии необходимых мер по обеспечению безопасности жителей в случае возникновения аварийных ситуаций и происшествий», - говорится в сообщении.

На весь период новогодних праздников сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии по Московской области усилен контроль за объектами торговли, хранения и использования огнестрельного оружия. Владельцам оружия напомнили о запрете его ношения на массовые публичные мероприятия.