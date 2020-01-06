РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. В подмосковных Люберцах для пенсионеров организовали бесплатный час занятия в фитнес-клубе, говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт МО».

«Фитнес-клуб «RE:fit» по запросу РОО «РосМолСпорт МО» вводит еще один день бесплатного посещения клуба в рамках программы «СпортСоцЧас» в этот раз для пенсионеров. Так, пенсионеры смогут бесплатно посещать фитнес-клуб по понедельникам с 11:00 до 12:00», - говорится в сообщении.

Занятия будут проходить по адресу: улица 8 Марта, дом 59. При себе необходимо иметь пенсионное удостоверение.