РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. Соревнования «Рождественский забег в валенках по целине» отменяется из-за погодных условий, сообщается в Instagram-аккаунте luber_sport.

«В связи с отсутствием снежного покрова и регламентом соревнований «Рождественский забег в валенках по целине», запланированный на 7 января в Наташинском парке и Парке Сказок, отменяется», - говорится в сообщении.

Новую дату соревнований сообщат дополнительно.

Как сообщила «РИАМО в Люберцах» культорганизатор парков Люберец Анна Кривоноженкова, развлекательная программа 7 января состоится.