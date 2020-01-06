РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. Соревнования «Рождественский забег в валенках по целине» отменяется из-за погодных условий, сообщается в Instagram-аккаунте luber_sport.
«В связи с отсутствием снежного покрова и регламентом соревнований «Рождественский забег в валенках по целине», запланированный на 7 января в Наташинском парке и Парке Сказок, отменяется», - говорится в сообщении.
Новую дату соревнований сообщат дополнительно.
Как сообщила «РИАМО в Люберцах» культорганизатор парков Люберец Анна Кривоноженкова, развлекательная программа 7 января состоится.
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