РИАМО - 6 янв. Территорию площадью 3 гектара благоустроили у станции МЦД Новодачная, станция находится в непосредственной близости от технопарка «Физтехпарк», говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

«После запуска Московских центральных диаметров многим специалистам, работающим на площадке «Физтехпарка», стало гораздо удобнее добираться сюда. Учитывая, что молодые сотрудники IT-компаний охотно пользуются велосипедами и самокатами, в рамках благоустройства территории специально для них от станции МЦД-1 до технопарка проложили велодорожку протяженностью 500 метров», — отмечается в сообщении.

В зону благоустройства также попал участок от жилой застройки на Долгопрудной аллее до платформы Долгопрудная.

На участке отремонтировали тротуары, установили 50 фонарей с энергосберегающими лампами, заменили покрытие проезжей части площадью 10,7 тысячи квадратных метров. Для того, чтобы отделить тротуары от проезжей части, установили более 11,5 тысяч метров бордюрного камня.

Также на участке убрали под землю воздушные кабельные линии. Там появился газон на площади 11,2 тысячи квадратных метров, 250 новых деревьев и 22 тысячи кустарников, скамейки и урны.

На территории установили современный остановочный павильон, где можно зарядить мобильные устройства и подключиться к бесплатной сети Wi-Fi.