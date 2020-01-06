РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. В подмосковных Люберцах в микрорайоне Самолет для детей провели новогоднюю интерактивную программу, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В понедельник в микрорайоне «Самолет городского округа Люберцы прошла интерактивная программа «Новогодний переполох».

«Самых маленьких люберчан поздравить с Новым годом и наступающим Рождеством пришли Дед Мороз, Снегурочка, Елочка и символ наступившего года – Мышонок», - говорится в сообщении.

Вместе с гостями праздника ребята пели, танцевали, участвовали в интерактивных играх. А самые ловкие и смелые получили подарки.