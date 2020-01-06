РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. В Подольске на проспекте Ленина произошло массовое ДТП с участием четырех машин в ночь с 5 на 6 января, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница ОГИБДД УМВД России по Подольску.

В происшествии никто не пострадал.

«Столкнулись четыре автомобиля, одним из которых было такси. Благодаря тому, что участники аварии были пристегнуты, обошлось без пострадавших. На месте аварии работали сотрудники скорой помощи, но серьезных травм зафиксировано не было», - сказала собеседник агентства.