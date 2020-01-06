РИАМО - 6 янв. На территории Первой городской больницы в столице 8 января пройдет церемония прощания с народным артистом России Геннадием Пискуновым, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац.

«Церемония прощания начнется в 10:15 8 января в часовне при морге Первой городской больницы. Похороны пройдут на Хованском кладбище», - сказал собеседник агентства.

Пискунов – заслуженный артист РСФСР и России. Он скончался 5 января в возрасте 73 лет.