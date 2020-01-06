РИАМО – 6 янв. Данные Московской биржи свидетельствуют о том, что в понедельник на открытии торгов рубль продемонстрировал снижение к доллару и евро, передает Газета.ru.

«Уточняется, что курс доллара к рублю повысился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17 копеек — до 62,27 рубля, однако позже упал до 62,20 рубля», - говорится в сообщении.

Курс евро сначала достиг 69,37 рубля, вырос на 6,25 копеек и продолжил рост до 69,44 рубля.