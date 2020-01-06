РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. В садике № 6 подмосковных Люберец для детей организовали программу «Зимние забавы», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В канун Светлого праздника Рождества Христова педагоги детского сада № 6 «Белоснежка» в Люберцах организовали для деток «Зимние забавы». Детей встретили сказочные герои - Снеговик, Зимушка-Зима, Лисичка-сестричка, Баба-яга», - говорится в сообщении.

Участникам праздника предстояло пройти четыре этапа, каждый из которых включал в себя спортивные, музыкальные и интеллектуальные задания. В мероприятии приняли участие взрослые и дети.

В завершении праздника гостей ждали сладкие призы.