РИАМО - 6 янв. На трассе А-107 в Одинцовском округе произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля, в результате ДТП пострадали два человека, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.



«Примерно в 10:30 на трассе А-107 произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. Пострадали два человека - пассажиры легковушки», - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.