РИАМО - 6 янв. Накануне в квартире, расположенной в поселке Биокомбинат городского округа Лосино-Петровский, с огнестрельным ранением груди нашли тело 36-летнего мужчины, а также тело его 31-летнего брата, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью.

По данным СМИ, 36-летний погибший - начальник одного из отделов «Роскосмоса» Сергей Хайкин.

«По данному факту следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»)», - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, между братьями произошел конфликт, в ходе которого младший совершил убийство старшего брата, после чего свел счеты с жизнью.

Место происшествия осмотрено с участием следователя-криминалиста, изъято ружье, упаковка патронов и другие предметы, имеющие значение для дела.

Также назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская. Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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