РИАМО - 6 янв. В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» открылся фестиваль «Сказочное рождество», гости комплекса по 8 января смогут стать участниками тематических и творческих мастер-классов, посетить рождественские гуляния и поучаствовать в традиционных колядках, сообщила журналистам в понедельник руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

В рамках фестиваля состоялось открытие выставки «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…», основой которой стали работы российского художника Валерия Архипова – эскизы декораций и костюмов к спектаклям и фильмам по произведениям А.С. Пушкина, таким как «Сказка о царе Салтане», «Арап Петра Великого» и другим.

«Сегодняшняя выставка Архипова открывает очень большой фестиваль, который называется «Сказочное рождество». Три дня - 6, 7 и 8 января - гости смогут насладиться настоящей историей Рождества. Будут рождественские колядки, зимние гуляния, фермерские ярмарки, мы всех ждем», - сказала Галкина.



Кроме того, посетителей ждет большое количество интерактивных фотозон с элементами анимации, в которых актеры предлагают стать участником той или иной сцены из произведений Пушкина, используя специальные декорации.



Она добавила, что подобные крупные мероприятия увеличивают туристический потенциал Московской области.



«Большие события являются точками притяжения людей. Люди, которые придут сюда на рождественские гуляния, увидят красоту музеев, прогуляются по красивой территории и сюда еще вернутся», - добавила Галкина.