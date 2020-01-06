РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. Рождественские гуляния с песнопениями и кукольным спектаклем проведут у ДК «Металлург» микрорайона Львовский Подольска 7 января, сообщается в группе «Дом культуры «Металлург» в соцсети «ВКонтакте».

Рождественские гуляния для всех жителей и гостей микрорайона начнутся в 15:00 в сквере около елки.

«В этот светлый праздник Рождества Христова всех собравшихся поздравит настоятель храма Святого Великомученика и целителя Пантелеимона отец Димитрий, прозвучат рождественские песнопения, исполняемые церковным хором, дети из воскресной приходской школы покажут кукольный спектакль «Новогоднее приключение Курочки Рябы», - говорится в сообщении.

Также в ходе мероприятия выступят участники вокальных коллективов Дома культуры «Металлург», пройдут конкурсы. Подарки и рождественские угощения будут предоставлены Львовской баней.