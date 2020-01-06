РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. В Красковском культурном центре в понедельник состоялся мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Рождественская открытка», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Сегодня ребята под руководством опытных педагогов учились делать оригинальные рождественские поздравления. Гостей ждали новогодние викторины, и, конечно, волшебное праздничное настроение», - говорится в сообщении.

Традиция обмениваться открытками в Новый год возникла в 1843 году в Англии. Первые праздничные открытки были авторскими. Отправитель сам придумывал дизайн, иллюстрации и подпись.