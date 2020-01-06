РИАМО - 6 янв. Операторы системы-112 в Москве за пять дней 2020 года приняли почти 49 тысяч звонков от горожан и оперативно реагировали на тревожные сообщения, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«По данным статистики в период новогодних и рождественских праздников количество звонков, поступающих в службу экстренных вызовов Москвы, значительно возрастает. Наибольшее число сообщений приходится на новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. В этот раз на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» поступило более 10 тысяч звонков», - говорится в сообщении.

Также в этот период операторы приняли 47 звонков о травмах и возгораниях, связанных с опасным использованием фейерверков и салютов, а вот пожарных и спасателей через систему вызывали 1046 раз, полицию – 6059 раз, а скорую медицинскую помощь – 14903.

Информационное взаимодействие системы-112 налажено с 200 организациями Москвы, среди которых пожарные, спасатели, скорая помощь, аварийные службы комплекса городского хозяйства, префектуры и управы районов, а также с системами-112 Московской и Калужской областей. Круглосуточно почти 40 операторов принимают звонки жителей и гостей столицы.