РИАМО - 6 янв. В Москве неизвестный с пистолетом ворвался в секс-шоп и вынес оттуда товар на 47,8 тысячи рублей, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Преступление было совершено 5 января в 19:35. Злоумышленник ворвался в магазин для взрослых на улице Привольная на юго-востоке Москвы.

«Он пригрозил продавщице предметом, похожим на пистолет, и открыто похитил товар, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 47850 рублей», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».