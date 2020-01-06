РИАМО - 6 янв. В столице продолжают строить новые ТПУ, благодаря единым хабам жители Москвы экономят около 500 минут в год, сообщил заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Хуснуллин отметил возрастающую с развитием транспортной инфраструктуры столицы роль ТПУ.

«Удобная связь и оперативная пересадка в ТПУ сокращают время в пути в среднем на 1 минуту. Таким образом, москвич экономит почти 500 минут в год или более чем целый рабочий день», — написал Хуснуллин на своей странице в соцсети Facebook.

Он добавил, что программа ТПУ предусматривает 103 хаба, из них 35 уже построили. У пассажиров будет 110 пересадок между различными видами транспорта.