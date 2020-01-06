РИАМО - 6 янв. В павильоне МЦД до 8 января проходит эстафета новогодних подарков, гости уже успели получить карты «Тройка», сладости и многие другие приятные сюрпризы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Для участия в акции нужно оставить подарок для случайного следующего участника. Эстафета новогодних подарков стартовала 2 января. В ней уже поучаствовали более 50 человек.

«Посетители оставляли в подарок другим посетителям тематические карты «Тройка», шоколадные конфеты, чашки, елочные шары, вязаные варежки и другие подарки. Самым необычным подарком была трехлитровая банка соленых огурцов собственного приготовления», - говорится в сообщении.

Подарок для первого участника подготовила администрация павильона. Посетитель получил переносной аккумулятор для гаджетов в виде поезда «Иволга».

Подробную информацию о павильоне МЦД можно узнать на сайте метрополитена.