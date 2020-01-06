РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. Жители Подольска смогут увидеть теневой театр и поучаствовать в рождественской ярмарке на праздничном мероприятии «Волшебство в Рождество» 12 и 16 января, сообщается в группе «Истоки» в соцсети «ВКонтакте».

«Фольклорно-этнографический ансамбль «Истоки» Подольска приглашает горожан на рождественскую святочную программу для всей семьи «Волшебство в Рождество», которая будет проходить во Дворце культуры «Октябрь» 12 и 16 января», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия будет проводиться рождественская ярмарка, танцевально-игровая программа, мастер-класс «Рождественский ангел», теневой театр «В Рождество Христово».

Проходить программа будет 12 января в 16:30 и 16 января в 18:30 по адресу: улица Свердлова, дом 38. Узнать подробности можно по телефону: 8(926)353-22-87. Участие платное.