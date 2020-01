РИАМО - 6 янв. В заключительную неделю на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», с 6 по 12 января, пройдет более 350 спектаклей и концертов, в частности, пройдут выступления творческих коллективов из Дании, Чехии и Словакии, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«На Манежной площади продолжаются выступления российских и европейских творческих коллективов. 6 января в 15:00 и 17:00 не пропустите выступления юных барабанщиков The Tivoli Youth Guard из Дании. В этот же день, в 17:30 и 20:00, а также 7 и 8 января в 17:00 и 20:00 слушаем рождественские композиции в исполнении музыкантов из Чехии и Словакии - Vlasta Mudrikova and the band. Здесь же можно посмотреть сказочные спектакли театра Happy people Project», - говорится в сообщении.

Также посетителей фестиваля 6 января с 20:30 до 21:30 ждет выступление коллектива Jazzy Christmas, 7 января выступит группа «6/8», 8 января - команда Shoo Music Family. Пришедшие смогут увидеть кукольные спектакли от проекта «Золотая Маска в городе» на окружных площадках фестиваля.

В частности, на Профсоюзной улице 7 января в 18:00 Театр кукол Республики Карелия продемонстрируют спектакль «Юлениссе», 8 января на этой же площадке покажут сказку «Умка» Ульяновского Театра кукол.

Также на других окружных площадках можно будет увидеть спектакль по мотивам норвежских сказок «Плотник Андерсен» от театра Karlsson Haus из Санкт-Петербурга, две постановки Кировского кукольного театра им. А.Н. Афанасьева: «Щелкунчик. Сны» и «Сказка про Ежика и Медвежонка» и увидеть «Зимнюю сказку» семейного театра кукол «Чемоданчик».

Москвичи смогут увидеть показы кукольных представлений, часть которых пройдет на площади Славы, улицах Митинской, Городецкой, Святоозерской, Хачатуряна и так далее.

Любители потанцевать смогут это сделать на Тимирязевской улице, где 7 января выступит кавер-группа Move Music Band, 8 января – D.Music band, 11 января – коллектив FOLKBEAT.

И в заключении на Новом Арбате, 13 можно принять участие в интерактивных спектаклях, постановки проходят каждый день в 18:00 и 19:00. Например, 8 января пройдут спектакли «В гости к Деду Морозу» и «В яранге горит огонь», а 9 января – «Новогодние чудеса».