РИАМО - 6 янв. Предпринимателям расскажут, как выбрать соцсеть для наиболее эффективного продвижения бизнеса на бесплатном семинаре по SMM в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Семинар «Маркетинг в социальных сетях (SMM)» пройдет 9 января в центре услуг для бизнеса на территории флагманского центра «Мои документы» в ЦАО. Посетители узнают, какими должны быть действия для быстрого старта продвижения и как создавать сетевые сообщества и продвигать их.

«Из дополнительного инструмента SMM постепенно становится ядром многих маркетинговых стратегий. В эру онлайна реклама и продвижение в социальных сетях важны для любого бизнеса. И те, кто своевременно овладеют этой наукой, получат реальное конкурентное преимущество», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Перед гостями выступит основатель digital-агентства OscarMedia.ru, преподаватель учебного центра «Специалист» при МГТУ имени Н.Э. Баумана Оскар Хуснутдинов. Он расскажет, как определить целевую аудиторию для создания рекламной кампании. Спикер поделится приемами для работы с клиентской базой конкурентов, персонализацией трафика сайта в соцсетях с последующим возвратом на сайт и секретами автоматизированных способов продвижения продукции, услуг и товаров в Сети.

Начало в 19:00. Для участия необходимо зарегистрироваться. Также нужно иметь личный кабинет на портале «Малый бизнес Москвы».