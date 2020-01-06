РИАМО - 6 янв. Чемпион мира и Европы по боксу Костя Цзю провел мастер-класс о здоровом образе жизни в отеле в городском округе Серпухов, видео с мероприятия он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

«Основная цель моих мастер-классов - это приобщение к здоровому образу жизни. Движение - это жизнь», — написал спортсмен.

На записи видно, что на мастер-класс пришли как дети, так и взрослые. Спортсмен показал участникам несколько комбинаций для тренировки и укрепления мышц.

Цзю завершил свою карьеру в 2005 году.