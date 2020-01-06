РИАМО – 6 янв. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных верующих с Рождеством, он призвал всех навестить близких людей, послание патриарха опубликовано на официальном сайте РПЦ.

«В богослужебных праздничных текстах прославляется не только родившийся ради нашего спасения Господь, но и те, благодаря которым стало возможным Его воплощение — Пречистая Дева Мария, праведный Иосиф Обручник, святые праотцы. Вспомним и мы в этот торжественный день своих близких: навестим родителей и друзей, уделим им внимание, найдем добрые слова, поблагодарим за все, что они для нас делают», — говорится в послании.

Патриарх также призвал всех задуматься, «не уподобляемся ли мы Ироду своими делами, не ставим ли на первое место собственное благополучие и комфорт».

«Не соблазняем ли мы других, выдавая за правду свои собственные выгодные нам измышления, не раздираем ли мы хитон Христов своими амбициозными действиями, не сеем ли семена раздора и ропота среди братьев по вере?» — сказано в послании.

В понедельник в 10:00 началась литургия в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

День Рождества Христова (7 января) является государственным праздником и выходным днем в России, Белоруссии, Казахстане, Сербии и других странах.