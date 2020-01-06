РИАМО - 6 янв. Ссора двух знакомых в Щелкове закончилась госпитализацией одного их мужчин, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Накануне днем в дежурную часть полиции из больницы поступила информация о том, что 3 января в поселке Литвиново городского округа Щелково из квартиры бригадой скорой помощи доставлен и госпитализирован мужчина 1980 года рождения с диагнозом: тупая травма живота, разрыв селезенки, перелом основания черепа, эпидуральная гематома височной области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции мужчина 1986 года рождения, который на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре причинил телесные повреждения пострадавшему», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), подозреваемый задержан.