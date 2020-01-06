РИАМО - 6 янв. В Одинцовском округе произошла авария на трассе А-107, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«В понедельник в 10:58 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП с участием двух транспортных средств по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, город Звенигород, автомобильная дорога А-107, остановка «Хлебозавод», - говорится в сообщении.

В результате ДТП движение на автодороге не затруднено, не перекрывалось. На месте происшествия возгорания и розлива топлива нет. Есть пострадавшие.

Привлекаемые силы и средства: 17 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС России 3 человека, 1 единица техники.