РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. Волонтеры Подольска разыскивают родственников мужчины, который потерял память после избиения, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие - Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На днях волонтеры движения «Милосердие-Подольск» навещали в 3-й Подольской городской больнице мужчину, доставленного по скорой помощи. Он избит, без документов и не помнит, как оказался в Подольске. Спасибо врачам неврологического отделения. Сейчас мужчина стал понемногу вспоминать. Назвал свои ФИО и город, где проживает. Надеемся, что горожане Обояни Курской области помогут нам найти его родных», - говорится в сообщении.

Мужчину, потерявшего память, зовут Илья Щербинин. Он проживает в Курской области Обоянском районе, деревне Лунино.

«Ищем родных, односельчан, кто может его опознать и помочь ему вернуться домой. Посмотрите, пожалуйста, может, кто-то узнает этого человека. Сможете про него что-нибудь рассказать, найти родных или знакомых? Убедительно просим оказать содействие в поиске какой-либо информации и сообщить о ней по телефону: 8(903)231-67-92», - поясняется в материале.