РИАМО - 6 янв. Специальную развлекательную программу к Рождеству подготовили 23 парка Москвы, в частности, пришедшие смогут поучаствовать в интерактивном спектакле, расписать глазурью имбирный пряник, освоить азы игры на переносной звоннице, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Желающие могут посетить основную часть мероприятий бесплатно и без регистрации, подойти можно к 13:00.

«В парке «Зарядье» на сцене большого амфитеатра состоится два концерта. Перед гостями выступят популярные исполнители — группа «Трипинадва» и Антоха МС. Начало концертов в 14:00 и в 18:00. А на сцене малого амфитеатра коллектив артистов под названием «Антикварный цирк» и Московский художественный цирк покажут театрализованные шоу для детей в возрасте от трех лет. Это постановка под названием «Олени Рождества» (начало в 13:00), а также спектакль «Щелкунчик и Мышиный король» (начало в 15:15)», - говорится в сообщении.

Также в Таганском парке пройдут командные игры, в частности, каждый желающий сможет проверить свою физическую силу в перетягивании каната или поучаствовать в танцевальном баттле. Также можно будет послушать выступление фольклорных ансамблей и камерных хоров. А для юных москвичей представят спектакль «Фея и снег» от уличного театра Pololo.

Москвичи смогут отметить Рождество на центральной площади Измайловского парка, где для них подготовили выступления скоморошного театра, фольклорных ансамблей и кавер-групп.

А в саду «Эрмитаж» пришедшие сами сделают яркую елочную игрушку или праздничный венок из еловых веток и шишек. Также в саду заработают для детей творческие студии по созданию игрушек для домашнего кукольного театра.

7 января в научно-познавательном центре «Заповедное посольство» пройдет творческий конкурс «Дети-таланты», который начнется в 17:00. В рамках конкурса дети смогут нарисовать картину, прочитать любимое стихотворение или исполнить рождественскую песню. Абсолютно всех участников наградят грамотами, а победителей — разнообразными сувенирами.

Кроме этого, в саду имени Баумана для детей проведут творческие мастер-классы, на которых они смогут смастерить рождественский вертеп или фигурку ангела.

А в парках «Фили» и 50-летия Октября будут водить хороводы, петь русские народные песни и рождественские обрядовые песни — колядки.

В каких парках можно отметить Рождество:

— Бабушкинский парк (13:00–19:00, зеленый театр, Фонтанная площадь);

— парк «Зарядье» (13:00–19:00);

— Измайловский парк (13:00–19:00, центральная площадь);

— Сиреневый сад (13:00–19:00, Фонтанная площадь);

— парк «Красная Пресня» (13:00–19:00);

— зона отдыха «Красногвардейские пруды» (13:00–19:00, малая сцена);

— парк «Кузьминки» (13:00–19:00);

— парк «Садовники» (13:00–19:00);

— парк «Ангарские пруды» (13:00–19:00, танцевальная площадка);

— Гончаровский парк (13:00–19:00, сцена парка);

— Лианозовский парк (13:00–19:00, сцена парка);

— Перовский парк (13:00–19:00, деревянная сцена);

— парк Победы (13:00–19:00, главная аллея);

— сад имени Баумана (14:00–19:00, крытая веранда со стороны Старой Басманной улицы);

— парк «Северное Тушино» (13:00–19:00);

— парк «Сокольники» (13:00–21:00, Фестивальная площадь, большой круг);

— Таганский парк (13:00–19:00, главная площадь);

— Воронцовский парк (13:00–19:00, главная сцена);

— парк «Фили» (13:00–19:00, главная сцена);

— парк 50-летия Октября (13:00–19:00, сцена на площади Семьи);

— сад «Эрмитаж» (13:00–19:00);

— парк «Ходынское поле» (13:00–18:00);

— Парк Горького (12:00–18:00, зеленая школа).