РИАМО - 6 янв. Специальную развлекательную программу к Рождеству подготовили 23 парка Москвы, в частности, пришедшие смогут поучаствовать в интерактивном спектакле, расписать глазурью имбирный пряник, освоить азы игры на переносной звоннице, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Желающие могут посетить основную часть мероприятий бесплатно и без регистрации, подойти можно к 13:00.
«В парке «Зарядье» на сцене большого амфитеатра состоится два концерта. Перед гостями выступят популярные исполнители — группа «Трипинадва» и Антоха МС. Начало концертов в 14:00 и в 18:00. А на сцене малого амфитеатра коллектив артистов под названием «Антикварный цирк» и Московский художественный цирк покажут театрализованные шоу для детей в возрасте от трех лет. Это постановка под названием «Олени Рождества» (начало в 13:00), а также спектакль «Щелкунчик и Мышиный король» (начало в 15:15)», - говорится в сообщении.
Также в Таганском парке пройдут командные игры, в частности, каждый желающий сможет проверить свою физическую силу в перетягивании каната или поучаствовать в танцевальном баттле. Также можно будет послушать выступление фольклорных ансамблей и камерных хоров. А для юных москвичей представят спектакль «Фея и снег» от уличного театра Pololo.
Москвичи смогут отметить Рождество на центральной площади Измайловского парка, где для них подготовили выступления скоморошного театра, фольклорных ансамблей и кавер-групп.
А в саду «Эрмитаж» пришедшие сами сделают яркую елочную игрушку или праздничный венок из еловых веток и шишек. Также в саду заработают для детей творческие студии по созданию игрушек для домашнего кукольного театра.
7 января в научно-познавательном центре «Заповедное посольство» пройдет творческий конкурс «Дети-таланты», который начнется в 17:00. В рамках конкурса дети смогут нарисовать картину, прочитать любимое стихотворение или исполнить рождественскую песню. Абсолютно всех участников наградят грамотами, а победителей — разнообразными сувенирами.
Кроме этого, в саду имени Баумана для детей проведут творческие мастер-классы, на которых они смогут смастерить рождественский вертеп или фигурку ангела.
А в парках «Фили» и 50-летия Октября будут водить хороводы, петь русские народные песни и рождественские обрядовые песни — колядки.
В каких парках можно отметить Рождество:
— Бабушкинский парк (13:00–19:00, зеленый театр, Фонтанная площадь);
— парк «Зарядье» (13:00–19:00);
— Измайловский парк (13:00–19:00, центральная площадь);
— Сиреневый сад (13:00–19:00, Фонтанная площадь);
— парк «Красная Пресня» (13:00–19:00);
— зона отдыха «Красногвардейские пруды» (13:00–19:00, малая сцена);
— парк «Кузьминки» (13:00–19:00);
— парк «Садовники» (13:00–19:00);
— парк «Ангарские пруды» (13:00–19:00, танцевальная площадка);
— Гончаровский парк (13:00–19:00, сцена парка);
— Лианозовский парк (13:00–19:00, сцена парка);
— Перовский парк (13:00–19:00, деревянная сцена);
— парк Победы (13:00–19:00, главная аллея);
— сад имени Баумана (14:00–19:00, крытая веранда со стороны Старой Басманной улицы);
— парк «Северное Тушино» (13:00–19:00);
— парк «Сокольники» (13:00–21:00, Фестивальная площадь, большой круг);
— Таганский парк (13:00–19:00, главная площадь);
— Воронцовский парк (13:00–19:00, главная сцена);
— парк «Фили» (13:00–19:00, главная сцена);
— парк 50-летия Октября (13:00–19:00, сцена на площади Семьи);
— сад «Эрмитаж» (13:00–19:00);
— парк «Ходынское поле» (13:00–18:00);
— Парк Горького (12:00–18:00, зеленая школа).
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии