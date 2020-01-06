РИАМО - 6 янв. В Тверском районе столицы мужчину 1980 года рождения несколько раз ударили ножом, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
Преступление было совершено 5 января, мужчину доставили в больницу в 04:32 с улицы Фадеева.
«У пострадавшего проникающее колото-резаное ранение груди, ранение правого локтевого сустава», — сказал собеседник агенства.
На мужчину напали в Лубянском проезде, преступник скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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