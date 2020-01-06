РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. В Детском парке микрорайона Климовск Подольска установили новые светодиодные фигуры «Олень» и «Конь», сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Детском парке культуры и отдыха микрорайона Климовск Подольска посетителей всех возрастов радуют новые светодиодные фигуры «Олень» и «Конь»», - говорится в сообщении.

Зимой 2019-2020 года на территории Подольска также дополнительно установили новую световую фотозону «Рояль» и свыше 80 светодиодных елей.