РИАМО - 6 янв. В Москве назвали самые популярные уроки в библиотеке «МЭШ» за 2019 год, среди них занятия по английскому языку и информатике, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сценарии уроков по русскому и английскому языкам, физической культуре, окружающему миру и математике стали самыми востребованными по итогам 2019 года. Авторы этих уроков — обладатели гранта мэра Москвы за вклад в развитие проекта «Московская электронная школа»», — говорится в сообщении.

Самым популярным стал урок «Информационная грамотность». Им воспользовались более четырех тысяч раз.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в библиотеке «Московской электронной школы» появились уникальные сценарии уроков, посвященных событиям войны. Ими воспользовались более 3,8 тысячи раз.

Более 2 тысяч раз воспользовались уроками «Задачи на смекалку», «История баскетбола», а также сценарием занятия по английскому языку A magic island.

С мая 2019 года библиотека «Московской электронной школы» доступна пользователям по всему миру. Учителя независимо от места проживания получили возможность не только использовать уже имеющиеся материалы, но и делиться своими наработками с педагогами из других городов и стран.