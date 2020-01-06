РИАМО - 6 янв. Полицейские расследуют кражу дорогостоящего автомобиля в Балашихе, ведется розыск преступника, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Накануне вечером в дежурную часть отделения полиции обратилась жительница Балашихи 1981 года рождения с заявлением о том, что от дома на улице 40 лет Победы неизвестный похитил ее автомашину Hyundai Creta 2019 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Сумма ущерба оценивается в 1,2 миллиона рублей.

По данному факту СУ МУ МВД возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.