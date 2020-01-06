РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. Подольский хоккейный клуб «Витязь» победил «Адмирал» со счетом 4:3 в домашнем матча регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на сайте подольского клуба.

Матч между клубами «Витязь» и «Адмирал» из Владивостока проходил в Ледовом дворце «Витязь» Подольска 5 января в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Полный дворец в Подольске! И это – первый домашний матч «Витязя» в новом году! И победный! «Витязи» выходят на лед в стартовом составе со здоровым Куинтоном Хауденом, и он вновь в ударной тройке – вместе с Макеевым и Черновым. Итог матча 4:3 в пользу подольского клуба», - говорится в сообщении.

Матч посмотрели свыше 5,4 тысячи человек. Главными судьями были Антон Лаврентьев и Павел Овчинников.