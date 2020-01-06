РИАМО – 6 янв. В категории «Лучший актер в драме» премии «Золотой глобус» победил американский актер Хоакин Феникс, сыгравший в киноленте «Джокер», передает Газета.ru.

«За данную категорию также поборолись Адам Драйвер («Брачная история»), Кристиан Бейл («Ford против Ferrari»), Джонатан Прайс за («Два папы»), Антонио Бандерас («Боль и слава»)», - говорится в сообщении.

В городе Беверли-Хиллз в штате Калифорния состоялась 77-я церемония вручения «Золотого Глобуса».

Также премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший сценарий» за работу над фильмом «Однажды в... Голливуде» была вручена Квентину Тарантино.

«Золотой глобус» является американской премией, которую вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия присуждается ежегодно в январе.